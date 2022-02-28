Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen operasyonda 4 bin 3 litre kaçak şarap ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada şişe, plastik damacana, tahta fıçı ve metal tanklara doldurulmuş kaçak 4 bin 3 litre şarap ile 200 şişe ağzı mantarı, şişe ağzı kapatma makinesi, şişe doldurma pompası, rulo şeklinde şişe ağzı, 6 kaplama kağıdı, şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen 4 fermante metal tank, öğütme makinesi, hard disk ile çeşitli maddeler bulundu, bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Kaçak İçki Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Kaçakçılık
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