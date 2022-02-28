Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada şişe, plastik damacana, tahta fıçı ve metal tanklara doldurulmuş kaçak 4 bin 3 litre şarap ile 200 şişe ağzı mantarı, şişe ağzı kapatma makinesi, şişe doldurma pompası, rulo şeklinde şişe ağzı, 6 kaplama kağıdı, şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen 4 fermante metal tank, öğütme makinesi, hard disk ile çeşitli maddeler bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.