Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, okul müdürleriyle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, önceki dönemde yürütülen çalışmaların sonuçları ile yeni dönemde yapılacaklar değerlendirildi.

Kızılkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Siirt'te göreve başladığı günden itibaren önem verdiği en öncelikli konuların başında eğitim geldiğini belirtti.

Eğitim seviyesini daha üst noktalara taşıma gayretinde olduklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Eğitimde fiziki problemleri çözmek için başlattığımız çalışmalardan önemli mesafeler kaydettik. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için eğitim yatırımlarını arttırmaya devam ediyoruz. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, okullarımızdaki kütüphaneleri daha da zenginleştirmek eğitimin kalitesine katkı sunacak. Evlatlarımızı sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda ahlaklı, erdemli, milli ve manevi değerlere bağlı başarılı bireyler olarak hayata hazırlamak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur."

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.