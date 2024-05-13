Siirt Valisi Kemal Kızılkaya anneleri ağırladı

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, aileleri İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde ağırladı.

Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenen Kızılkaya çifti, talepleri dinledi.

"Annelerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum"

Vali Kızılkaya, koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunda farkındalığın daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza anne baba sevgisini, şefkatini ve merhametini veren tüm koruyucu ailelerimize çok teşekkür ediyor, annelerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum."

Programda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de katıldı.