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Güncel
AA 13.05.2024 09:33

Samsun'da silah ve mühimmat operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah ve mühimmat operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silah ve mühimmat operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi, Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi ve Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki kişinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda H.K. ve D.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 365 tabanca fişeği, 42 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

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