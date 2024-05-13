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Güncel
AA 13.05.2024 09:40

Artvin Valisi'nden "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit annesi Fatma Acar'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Artvin Valisi'nden "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret
[Fotograf: AA]

Vali Ünsal, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce köyünde yaşayan annesi Fatma ve babası Nebi Acar'ı ziyaret etti.

Acar çiftiyle ile bir süre sohbet eden Ünsal, şehidin annesi Fatma Acar'a çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Artvin Valisi'nden "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret

Ziyaret sırasında, şehit Dursun Acar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Vali Ünsal, devlet ve millet olarak aziz şehitlerin emaneti kıymetli aileleri ile kahraman gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Fatma Acar ise anlamlı bir günde yapılan ziyaretten dolayı Vali Ünsal'a teşekkür etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Müftüsü Mesut Harmancı da hazır bulundu.

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