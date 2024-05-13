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Güncel
AA 13.05.2024 09:36

Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan Trafik Eğitim Pisti'nde trafik kurallarını öğrendi.

Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi
[Fotograf: AA]

Bayburt Demirözü Kaymakamlığınca Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Demirözü 100. Yıl İlkokulu bahçesinde oluşturulan pistte öğrencilere eğitim verildi.

Akülü arabayla parkuru dolaşan öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerince üst ve yaya geçitleri, trafik ve işaretleri hakkında bilgilendirildi.

Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi

"Trafik" konulu bilgi yarışmasına da katılan öğrenciler, parkurda eğlenceli zaman geçirdi.

Kaymakam Yasin Şahin, okulun bahçesine çizilen trafik eğitim pistiyle öğrencilere uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

Şahin, okul bahçesine kalıcı olarak çizilen pistte sadece Trafik Haftası'nda değil, özellikle beden eğitimi dersine entegre edilerek yıl boyunca eğitim verileceğini vurguladı.

Öğrencilerden Hanife Zehra Toprak da jandarma ve polis ekipleri eşliğinde trafik kurallarını eğlenerek öğrendiklerini isöyledi.

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