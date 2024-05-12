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Güncel
AA 12.05.2024 17:18

Iğdırlı anneler, Anneler Günü dolayısıyla bisikletle kenti gezdi

Iğdır Valisi Ercan Turan, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler ve çocuklarıyla bisiklete binerek pedal çevirdi.

Iğdırlı anneler, Anneler Günü dolayısıyla bisikletle kenti gezdi

Bisiklet tutkunları, Iğdır Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilay, Türk Kızılayı ve Tomris Hatun Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi.

Iğdır Valisi Ercan Turan'ın katılımcılara beyaz ve kırmızı karanfil verdiği etkinliğe bazı anneler çocuklarıyla katıldı.

Bulvardan hareket eden Vali Turan ve bisiklet tutkunları, Kılıçlar Anıtı ile Millet Bahçesi'ne doğru bisikletlerini sürdü.

Vali Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nde annelerle birlikte pedal çevirdiklerini belirterek, "Mübarek annelerimizin Anneler Günü'nün kutlandığı bir gündeyiz, tüm annelerin gününü kutluyorum. Biz spor yapmak, sağlıklı kalmak için bahaneler arıyoruz. Bu tür etkinlikleri de verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu etkinliğimizde yaklaşık olarak 20 kilometre yol alacağız." diye konuştu.

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