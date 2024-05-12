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Güncel
AA 12.05.2024 16:26

Erzurum'da bıçakla araçlara zarar verip polise tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı

Erzurum'da bıçakla araçlara zarar verip polise tüfekle ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Erzurum'da bıçakla araçlara zarar verip polise tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, gece saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bıçakla araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Cengizhan Sokak'ta araştırma yapan polis ekipleri, elinde tüfekle kaçan F.A'yı görünce durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayan ve polise doğru ateş eden F.A, ekiplerin havaya ateş etmesi üzerine tüfeği atarak kaçtı.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada tüfeğe ait olduğu düşünülen 2 boş kartuş buldu.

Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 4 şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin sokakta ellerinde bıçakla gezerek tüfekle ateş etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

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