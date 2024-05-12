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Güncel
AA 12.05.2024 15:58

Adıyaman’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Fehmi Bakırcı yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Meydana gelen kazada, araçta sıkışan Saadet Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Fehmi Bakırca ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Fehmi Bakırcı’ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Sürücünün eşi olduğu öğrenilen Saadet Bakırcı ise hastanenin morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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