Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.05.2024 17:36

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki otomobili kent girişinde durdurdu.

4 şüpheli tutuklandı

Dedektör köpek yardımıyla araçlarda arama yapıldı. Araçlardan birinde 7 paket halinde 147,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İki otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Iğdırlı anneler, Anneler Günü dolayısıyla bisikletle kenti gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Yunan kamuoyunun beklentisi Türkiye ile ilişkilerde dostluk ve diyaloğun devam etmesi
17:40
BM: İsrail'in tahliye talebinin ardından yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı
17:20
Kars'ta gıdadan zehirlenen 2 işçiden 1'i öldü
17:16
Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
17:01
'Ayasofya davası'nı kazanan İsmail Kandemir vefat etti
16:48
Mehmetçikten Anneler Günü sürprizi
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
FOTO FOKUS
Organlarıyla 2 kişiye hayat verdi
Organlarıyla 2 kişiye hayat verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ