Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki otomobili kent girişinde durdurdu.

4 şüpheli tutuklandı

Dedektör köpek yardımıyla araçlarda arama yapıldı. Araçlardan birinde 7 paket halinde 147,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İki otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.