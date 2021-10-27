Avrupa'nın önde gelen şef, yiyecek ve içecek uzmanlarını bünyesinde buluşturan Uluslararası Tat Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği "2021 Tat Değerlendirmesi"nde Siirt fıstığı üstün lezzet ödülüne layık görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt fıstığının uluslararası ödül kazanmasının yurt içi ve yurt dışında tanıtımı açısından önemli olduğu anlatılarak, şöyle denildi:

"İlin marka ürünü olan ve eşsiz lezzetiyle Türkiye'de en çok tercih edilen Siirt fıstığı, yılda bir defa Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen dünyanın en iyi şef, yiyecek ve içecek uzmanlarının katıldığı Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından 100 üzerinden 92,4 puan verilerek dünyanın en lezzetli fıstıkları arasında yerini aldı. Siirt fıstığının kalitesi, dünya çapında alınan bu ödülle bir kez daha tescillendi. İki yeni markamız yurt içi ve yurt dışındaki zincir mağazalarda özel tasarımlı ambalajlarıyla raflardaki yerini alacak."