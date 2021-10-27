Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay ocağında karşılaşan Burak Yalçın ile aralarında husumet bulunan S.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, S.Y. tabanca ile Yalçın'ı ateş ederek ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yalçın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan S.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: Elazığ
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