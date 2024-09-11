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Güncel
İHA 11.09.2024 09:24

Sigortasız araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü: Deneme yaptım sadece

Aksaray’da ehliyetsiz olarak bindiği sigortasız araçla polis ekiplerine yakalanan yabancı uyruklu sürücü, “Deneme yaptım sadece” diye kendini savundu.

Sigortasız araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü: Deneme yaptım sadece

Olay, Büyükbölcek Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı.

Rutin devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat sorulan S.R.K. isimli yabancı uyruklu sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, araç plakasından sorgulama yapan trafik ekipleri ayrıca aracın sigortasının da bulunmadığını tespit etti. Sorgulama esnasında gazetecilerin “Neden ehliyetsiz araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü, “Biz ehliyete başvurduk ama daha alamadık ehliyeti. Ben de bir deneme yapayım dedim. Suç olduğunu biliyorduk ama ben deneme yaptım sadece. Yola çıkmıştım, şansımıza böyle denk geldi” diye kendini savunmaya çalıştı.

Trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, araç ruhsat sahibine 12 bin 977 TL ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 26 bin 654 TL para cezası kesti. Araç ise trafikten men edildi. 

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