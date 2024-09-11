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Güncel
AA 11.09.2024 09:09

Kırklareli Üniversitesi uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak

Kırklareli'nde 5 ülkeden 105 akademisyenin katılacağı, 4. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı düzenlenecek.

Kırklareli Üniversitesi uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun, fakültenin toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, 4. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Konferansın 12-14 Eylül tarihlerinde İğneada beldesinde gerçekleştirileceğini anlatan Coşkun, "Konferansımıza 5 ülkeden 105 akademisyen katılacak. Türkiye'den ise 28 farklı üniversiteden katılımcılar olacak. Uluslararası bir konferans olup doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojileri alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirerek kendi alanındaki çalışmaları tartışabikleri ve bir birlerine yol gösteren bir konferans olacak." diye konuştu.

Coşkun, bu etkinliğe destek olan Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e teşekkür etti.

Toplantıya Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Aközcan Pehlivanoğlu ile Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Hale Karayer de katıldı.

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