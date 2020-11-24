Ülke genelinde kalabalık cadde ve sokaklarda, otobüs duraklarında koronavirüs yayılımını azaltmak için sigara kullanımı kısıtlandı.

Açık alanlara getirilen kısıtlama ile sigara kullanımının da azalması bekleniyor. Uzmanlara göre bu; tütün bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat.

SBÜ Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, enfekte bir kişinin sigara içerken etrafına verebileceği enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için sigarayı bırakmanın tam zamanı olduğunu belirtti.

“Sigara içenlerde virüs daha ağır geçiyor”

Sigara, virüse elverişli ortam hazırlıyor. İçenin hastalığı ağır seyrediyor, içmeyene ise dumandan virüs bulaşabiliyor çünkü sigara dumanı virüsü dört kat daha hızlı yayıyor, üstelik maskesizlik süresini de arttırıyor. İşte bu nedenlerle alınan sigara önemlerinin sigara içme oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatırken, virüsün akciğerdeki tutulumunu arttırıyor. Doç. Dr. Özal, “Altta akciğer hastalığı olanlar ve sigara içenlerde bu hastalığın çok daha ağır geçtiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre sigara bağımlılığından kurtulmak için ilk adım kararlı olmak. Yeni uğraşlar bulmak, egzersiz yapmak ve bol su içmek de sürece destek olabilir.



