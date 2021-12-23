Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şifa Şelalesi'nden akan su dondu
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 metre derinlikten çıkan termal suyun aktığı yapay şelale dondu.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 12 dereceye düştüğü ilçede kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale buz tuttu.
70 derece sıcaklıktaki su dondu
“Şifa Şelalesi” olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp 60-62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken dondu.
Sıcak sudan buharlar çıkmaya başladı ve şelalenin kayalık kısmında buz sarkıtları oluştu.
Etiketler: Afyonkarahisar Buzlanma Hava Sıcaklıkları
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