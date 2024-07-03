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Güncel
AA 03.07.2024 11:39

Sıcaklardan kaçıp Kars'ta soba başında ısındı

Yurdun birçok noktasında bunaltıcı sıcaklar yaşanırken Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bazı evlerde ve kahvehanelerde yaz mevsiminde soba yakıldı.

Sıcaklardan kaçıp Kars'ta soba başında ısındı
[Fotograf: AA]

Soğuk hava nedeniyle temmuz ayında vatandaşların büyük çoğunluğunun kalın giysilerle dolaştığı Sarıkamış'ta, bazı kahvehanelerde ve evlerde sobalar yeniden yakıldı.

İlçe sakinlerinden Celal Gök, "Üç gündür yağmur yağıyor, gece çok soğuk. Sobalar, kombiler yanıyor. Batıda sıcaktan yanıyorlar, biz burada soğuktan donuyoruz." diyor.

Sıcaklardan kaçıp Kars'ta soba başında ısındı

Adana'da sıcaktan bunalıp Sarıkamış'a ağabeyinin yanına gelen Gözel Göydaş burada da soğuk havayla karşılaştı:

"Adana'da 44 derece sıcak vardı. Buraya geldim durulacak gibi değil, soba yakıyoruz. Çok soğuk, yorgansız battaniyesiz yatılmıyor."

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