Sıcaklardan kaçıp Kars'ta soba başında ısındı

Soğuk hava nedeniyle temmuz ayında vatandaşların büyük çoğunluğunun kalın giysilerle dolaştığı Sarıkamış'ta, bazı kahvehanelerde ve evlerde sobalar yeniden yakıldı.

İlçe sakinlerinden Celal Gök, "Üç gündür yağmur yağıyor, gece çok soğuk. Sobalar, kombiler yanıyor. Batıda sıcaktan yanıyorlar, biz burada soğuktan donuyoruz." diyor.

Adana'da sıcaktan bunalıp Sarıkamış'a ağabeyinin yanına gelen Gözel Göydaş burada da soğuk havayla karşılaştı:

"Adana'da 44 derece sıcak vardı. Buraya geldim durulacak gibi değil, soba yakıyoruz. Çok soğuk, yorgansız battaniyesiz yatılmıyor."