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Güncel
İHA 03.07.2024 12:06

Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Amasya’da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 15 Afganistanlı göçmeni taşıyan hafif ticari araçtaki 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı
[Fotograf: DHA]

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi girişinde şüphe üzerine öncü olarak gelen bir otomobil ve ardından gelen hafif ticari aracı birbiri ile bağlantılı olduğu şüphesi ile durdurdu.

Ekipler tarafından hafif ticari araçta yapılan aramada Erzurum’dan alınarak yola çıkan yaşları 18 ile 30 arasında değişen 15 kaçak göçmen yakalandı.

Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Otomobilde bulunan Medine Koç, Selahattin Diri, Osman Süngü ve hafif ticari araçta bulunan Ahmet Arıkan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Selahattin Diri, Osman Süngü ile Ahmet Arıkan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Medine Koç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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