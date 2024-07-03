Köylerde içme suyu iletim istasyonlarının enerjisi güneşten karşılanıyor

Edirne Valiliği son 5 yılda 26 güneş enerji santrali kurdu.Güneş enerjisi panellerinden sağlanan enerji, köylerin içme suyu iletiminde kullanılıyor.

Enerji santrallerinden en sonuncusu İpsala ilçesine bağlı Sarpdere ile Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köylerinde kuruldu. En büyük santral ise Hamidiye köyünde yer alıyor

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Hamidiye köyünde kurulan güneş enerji sistemini inceledi.

Ciğerci vatandaşların ihtiyaçları için proje üretmeye devam ettiklerini söyledi...

"Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak projelerimizi üç kategoriye ayırıyoruz. Bunlardan biri çok temel ihtiyaçlardan içme suyu. İkincisi tarımsal sulama, üçüncüsü de kanalizasyon yapımı olarak ayırıyoruz. Bu yıl Sayın Valimizin talimatlarıyla yenilenebilir enerjiye de çok önem veriyoruz. Gerçekten enerji maliyetlerini de büyük oranda düşüren güneş enerji sistemleriyle hem vatandaşlarımızdan hem de muhtarlarımızdan gelen talepleri dikkatte aldık."

Yüzde 70 tasarruf sağlıyor

"Güneş enerji panelleri artık günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Ciddi oranda enerji maliyetlerini düşürdüğünü biliyorum. Köyler üzerinde yüzde 70’e yüzde 80’e varan bir tasarruf söz konusu."