"Çifte Köprü" ve "Mençuna" turist çekiyor

Arhavi ilçesinde bulunan Kamilet Vadisi'nde yer alan Çifte Köprü ile 92 metre yüksekten vadi tabanına dökülen Mençuna Şelalesi, doğa ve tarihin bütünleştiği dokusuyla kentin en çok turist çeken noktaları arasında yer alıyor.

Zengin bitki örtüsü, dereleri, doğa harikası şelalesiyle dikkat çeken merkezler arasında yer alan vadide turistleri, ilk olarak 18. yüzyılda Osmanlı döneminde moloz ve kesme taşlardan yapılmış tarihi Çifte Köprüler karşılıyor.

Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ve Karayolları Genel Müdürlüğünce 2003'te restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan Çifte Köprü, şehrin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

"Mençuna ve Çifte Köprü geçen yıl 65 bin kişiyi ağırdı"

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ilçenin geleceği için en önemli sektörün turizm olduğunu söylüyor:

"İlçemize gelecek turistlerin doya doya doğa turizmini yaşayabilecekleri bir ortam var. Çok güzel bir sahilimiz var. Yaylalarımız var. Mençuna Şelalemiz artık bir marka haline gelmiş durumda. Mençuna ve Çifte Köprü geçen yıl 65 bin kişiyi ağırladı. İlçenin diğer turizmini değerlerini de harekete geçirdiğimizde Arhavi'de turizm patlaması olacağına ve bu sayının daha da artacağına inanıyorum" "

Çifte Köprü'den geçilerek gidilen Mençuna Şelalesi ise Artvin'de en çok gezilen şelalelerin başında geliyor.

"Doğa turizmine çok talep var"

Araçlarla şelalenin alt kısmındaki restoranın bulunduğu alana gelen turistler, ağaçlarla çevrili 500 metrelik rampa yolu yürüyerek 92 metre yükseklikten dökülen noktaya ulaşıyor.

İlçenin bir diğer önemli turizm değerinin tarihi Çifte Köprü olduğunu ifade eden Ataselim, "Çifte Köprü tarihi dokusuyla bölgenin geçmişteki yaşayan şeklini yansıtıyor. Bunu Arhavi için en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Çifte Köprüleri gezerek fotoğraf çeken turistlerden Fuat Kayan, doğayla iç içe bir tatil için İstanbul'dan bölgeye geldi:

"Muhteşem, yer gök yemyeşil. Etkileyici. Burada tarihten kalan izleri görmek etkileyici. Artık son fotoğrafım dedikten sonra bile yüzlerce fotoğraf çektim. Fotoğraf ve doğaseverler için burası tam bir cennet."