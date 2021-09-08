Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı meclis toplantısının son oturumunun ardından belediye meclis üyeleri, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'la birlikte, ilçede hizmete açılan tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Selman-ı Pak Kültür Merkezi, Seyhan Halk Pazarı, Kompost Tesisleri ve Yeşilyuva Bilgi Evini gezen meclis üyeleri, tesisler hakkında bilgi aldı.