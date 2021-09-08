Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 2 ayrı adresten motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi çalınan motosikletlerle yakaladı.

Motosikletleri sahiplerine teslim eden ekipler, şüpheliler hakkında işlem başlattı.