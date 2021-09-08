Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 300 koli içinde 3 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ve A.Y. hakkında işlem başlatıldı.