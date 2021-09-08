Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 3 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de gümrük kaçağı 3 milyon makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 300 koli içinde 3 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ve A.Y. hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde
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