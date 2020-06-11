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Senfonik Türküler Konseri yarın saat 20.00'de TRT 2 ekranlarında
[Fotoğraf: TRT 2]
Aizanoi Antik Kenti'nde ışıklandırmalarla güzel görüntülere sahne olan ve Zeus Tapınağı'nın önünde düzenlenen Senfonik Türküler Konseri, yarın 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen "Senfonik Türküler Konseri" TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2017'de "İkinci Efes" olarak da adlandırılan Aizonai Atik Kenti’nde gerçekleştirilen "Senfonik Türküler Konseri"nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Burak Tüzün yönetiminde sahne alacak.
Yarın 20.00'de başlayacak konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı'ya TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Zafer Albayrak eşlik edecek.
Etiketler: TRT 2 Senfonik Türküler Konseri Aizanoi Antik KentiSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:43
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