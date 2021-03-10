Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, abide alanındaki rölyefte rötuş ve temizlik çalışması başlatıldı. Ayrıca, abidenin tavanında bulunan Türk bayrağı işlemesinin temizliği ve kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki 78 metrelik bayrak direği, özel olarak getirilen 105 metrelik vinçle bakıma alındı. Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı, sembolik mezarlıkların temizliği ve bakımları tamamlandı.

Abide bölgesine ulaşımın sağlandığı yolların kenarlarında, bu bölgede ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistlerinin çevresinde başlatılan diri örtü temizliği bu hafta bitirilecek.

Abidedeki tören alanında konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü sistemleri ile platformların kurulumunun 17 Mart'ta yapılmasıyla hazırlıklar sona erecek.

Bölge sürekli dezenfekte ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) riski nedeniyle katılımcı sayısının sınırlı tutulacağı törenler için salgın konusunda da tedbir alınıyor.

Dezenfekte çalışmalarının rutin olarak sürdüğü bölgede bu işlemler, tören gününe kadar özel giysili ekipler tarafından her gün yapılacak.

18 Mart'ta ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek ve el antiseptikleri dağıtılacak.

Tarihi Yarımada’daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyona devam edilecek.