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Güncel
AA 08.06.2023 20:47

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

Şehidin cenazesi, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Çanakkale'ye getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi buradan helikopterle memleketi Yenice'ye getirildi, baba evinde helallik alındı. Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan burada taziyeleri kabul etti.

Ardından Çarşı Camisi'ne getirilen naaş, burada kılınan cenaze namazı sonrası Çakıroba köyünde toprağa verildi.

Şehit uzman çavuşun sabah saatlerinde Çanakkale Havaalanı'nda düzenlenecek tören için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçiren babası ve annesi Çan Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından törene katıldı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri katıldı.

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