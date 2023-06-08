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Güncel
İHA 08.06.2023 20:34

Burdur'da 12 araç trafikten men edildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliği sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 31 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi.

Burdur'da 12 araç trafikten men edildi

Burdur'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar devam ediyor. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından 01-02 Haziran tarihlerinde yük taşıyan araçlara denetim yapıldı.

Yapılan denetimler neticesinde 615 adet araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 12 araç ve sürücüsüne; kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi ve otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, 9 araç ve sürücüsüne; muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, 7 araç ve sürücüsüne; yasal hız sınırlarını aşmak ve 3 araç ve sürücüsüne; Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden toplam 31 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

12 araç ise trafikten men edildi.

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