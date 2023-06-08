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Güncel
AA 08.06.2023 19:51

Yozgat'ta kurbanlık satışları ve büyükşehirlere sevkiyat başladı

Kurban Bayramı öncesi Yozgat'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatına başlandı.

Yozgat'ta kurbanlık satışları ve büyükşehirlere sevkiyat başladı

Kentte bazı besiciler, kurbanlıkları ahırda satışa sunarken, kimisi de büyükşehirlerdeki pazarlara sevk ediyor.

Besicilerden Musa Arık, Kavurgalı köyünden tırlarla Antalya'ya 25 kurbanlık gönderdiğini söyledi.

Köçekkömü köyündeki ahırında kurbanlık satan Ali Çetinkaya ise beslediği 60 kurbanlığın tamamına yakınını sattığını belirtti.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 6-8 bin lira arasında değiştiğini dile getiren Çetinkaya, "Kurbanlık fiyatları hayvana göre değişiyor. Büyükbaş kurban alacak vatandaşlar, hayvanın kurbanlık olup olmayacağını dişlerine bakarak kontrol etsin." dedi.

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Yozgat Kurban Bayramı
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