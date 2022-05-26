Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
[Fotoğraf: AA]
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine verildi.
Askeri yetkililer, şehidin Küçüktaşlık köyündeki babaevine gelerek, anne Şakire ve baba Fahri Meral'e acı haberi verdi.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.
Şehidin cenazesinin, bugün ikindi vakti Sorgun Belediye Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Küçüktaşlık köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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