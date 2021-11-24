Yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek, kültür ve sanata ilgilerini artırmak, akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yabancı dil, Osmanlıca, diksiyon, işaret dili, bilgisayar kursu gibi birçok eğitim faaliyeti düzenleniyor.

Bu kapsamda öğrencilere daha kaliteli eğitim ortamı sağlamak amacıyla 9 öğrenci yurdunda tam donanımlı eğitim sınıfları oluşturuldu.

Sınıflardan 7'sine terör saldırılarında şehit düşen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten, Yusuf Elitaş, Asım Özden, Dilay Turan Kerman ile Ayşe ve Numan Konakçı'nın isimleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 9 yurtta tam donanımlı eğitim sınıfı oluşturulması projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

"Onlar gibi çok iyi öğretmen olmak için ders alıyoruz"

Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Damla İmren, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmen adayı olarak, şehit öğretmenlerin bıraktığı yerden devam edeceklerini vurgulayan İmren, şunları söyledi:

"Fikri, vicdanı hür öğrenciler yetiştireceğiz. Türk milletine yararı, faydası olan bireyler yetiştireceğiz. Rabbim bu mesleği bize en iyi şekilde icra etmeyi nasip eder inşallah."

Eğitimi için Kırgızistan'dan Sivas'a gelen Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Asel Bekeshova, "Onlar gibi çok iyi öğretmen olmak için ders alıyoruz. Çok iyi öğretmenlerdi, onlar için duygulanıyorum. Ata soylarından buraya geliyorum, burada öğrendiklerimizi öğrencilerimize anlatacağım" dedi.