Tunceli'de 19 Kasım'da başlatılan 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu, bin 60 personel ile sürüyor.

Nazımiye ilçesi kırsalında insansız hava araçları ile iz bulma köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, teröristlerin barınma, üslenme ve depo olarak kullanıldığı 9 sığınak tespit edildi.

Sığınak kullanılmaz hale getirilirken, mühimmat ve yaşam malzemeleri ise imha edildi.