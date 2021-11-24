Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tunceli'de 9 terörist sığınağı imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli kırsalında devam eden Eren-6 Kış operasyonunda terör örgütünün kullandığı 9 sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Tunceli'de 19 Kasım'da başlatılan 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu, bin 60 personel ile sürüyor.
Nazımiye ilçesi kırsalında insansız hava araçları ile iz bulma köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, teröristlerin barınma, üslenme ve depo olarak kullanıldığı 9 sığınak tespit edildi.
Sığınak kullanılmaz hale getirilirken, mühimmat ve yaşam malzemeleri ise imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü Tunceli
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