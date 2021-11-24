Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde, İstanbul istikametindeki Ayaş Kavşağı Ayrım Kolu Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışması yapılıyor. Bu sebeple yolun ayrım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif kavşaklardan sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde refüj düzenlemesi, yaya kaldırımı, rampa ve uyarıcı yüzey oluşturulması çalışmaları sebebiyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.