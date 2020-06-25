Haber Giriş: Kaynak: AA
Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Programda şehit Nazif Topsakal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Programa, şehidin ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile il emniyet müdürlüğü personeli katıldı.
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