Dörtyol ilçesinde yaşayan Orhan Akgöbek, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 2015'te, terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kardeşi Doğan Akgöbek'in mezarının maketini bir aylık çalışmayla yaparak, iş yerine koydu.

Orhan Akgöbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maketle hem ona duyduğu özlemi giderdiğini hem de teselli bulduğunu söyledi.

Şehit kardeşinin defnedildiği mezarlığı da her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Akgöbek, "Şehit kardeşimin defnedildiği mezarlığı bir aylık çalışmayla makete işledim. Makete baktıkça teselli oluyorum." dedi.