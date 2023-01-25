Türkiye-İran sınır hattında bulunan Güvenlik Duvarı civarında arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren askeri aracın kar ve buzlama nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitlerin cenazeleri dualar eşliğinde askeri uçağa nakledilerek memleketleri olan Hatay ve Yozgat’a gönderildi. Törene, Ağrı Valisi Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, il protokolü ve askerler katıldı.