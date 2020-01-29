Kastamonu'nun Araç ilçesinde, şehit annesi Huriye Tokat'ın 27 yıllık hasreti sona erdi.

Avlacık köyü Ulualan Mahallesi'nde Sadık (87) ve Huriye Tokat (82) çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993 yılında Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Bir dönem, köyün tüm nüfusunun şehre göçmesine rağmen yaşlı çift, şehit oğulları yalnız kalmasın diye şehidin defnedildiği köyden hiç ayrılmadı.

Kısa süre önce rahatsızlanması üzerine Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan anne Huriye Tokat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ın, Kastamonu Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi Araç ilçesi Veznedar Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına, eşi Sadık Tokat, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Araç Kaymakamı Cengizhan Ankara, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Avlacık köyü Ulualan Mahallesi'ne getirilen Tokat'ın cenazesi, vasiyeti üzerine gözyaşları içinde şehit oğlunun kabrinin yanına defnedildi.

Sadık Tokat'ın yeğeni Satı Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Kendisi amcamın eşiydi. Oğlu şehit olmuştu. Şehidi beklemek adına köyden ayrılmadılar. 9-10 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda kaldı. Annesi olarak şehit oğlunun yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği için buraya defnedildi." diye konuştu.