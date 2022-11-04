1916 yılında kurulan ve dünyada işletme fakültelerine, küresel olarak tanınan akreditasyonu veren en eski kuruluş olan AACSB International, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaletinin Tampa kentinde 31 Ekim’de yaptığı açıklama ile Sakarya Üniversitesinin İşletme Fakültesi için işletme akreditasyonunu almaya hak kazandığını duyurdu.

AACSB'nin başkan yardımcısı ve baş akreditasyon sorumlusu Stephanie M. Bryant yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"AACSB akreditasyonunun, öğretim, araştırma, müfredat geliştirme ve öğrenme de dahil olmak üzere tüm alanlarda mükemmelliğe odaklanan kurumları tanıdığını" belirtti. Bryant devamında; "Sakarya Üniversitesi'ni ve Dekan Mustafa Cahit Ungan'ı akreditasyonu kazanmalarından dolayı kutluyoruz ve yönetim, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler dahil olmak üzere tüm Sakarya İşletme Fakültesi ekibini bu saygın onuru kazanmalarındaki rollerinden dolayı alkışlıyoruz."

"Küresel anlamda kalıcı bir olumlu etki yaratacak"

Bunun yanı sıra Bryant, Bugünün öğrencilerinin, yarının iş dünyasının liderleri olacağını ve Sakarya İşletme Fakültesi’nin AACSB tarafından akredite edilmiş işletme fakülteleri ağına katılmasının, fakülte için hem yerel hem de küresel anlamda kalıcı bir olumlu etki yaratacağını ifade etti.

AACSB tarafından akredite edilen kurumlar, işletme eğitimi topluluğundaki meslektaşları tarafından yürütülen titiz bir inceleme sürecinden başarıyla geçerek, öğrencilere birinci sınıf, gelecek odaklı bir işletme eğitimi sağlamak için gereken kaynaklara, güvene ve bağlılığa sahip olmalarını sağlıyor. Eğitimde en yüksek kalite standartlarıyla eş anlamlı olan AACSB akreditasyonu, aynı zamanda küresel olarak işletme eğitiminde yeni düşünce biçimlerine de ilham veriyor.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Mustafa Cahit Ungan global akreditasyonun alınması üzerine yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ikinci olarak, dünyanın önde gelen akreditasyonuna sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıyı kapsayıcı yönetimimiz ve yenilikçi yönümüzle etki yaratarak elde ettik. AACSB akreditasyonu, son derece özverili paydaşlarımızın uzun yıllar süren azminin bir ürünüdür. Bu başarıda çok kişinin payı var. Ancak özellikle Prof. Dr. Hakan Tunahan, Doç. Dr. Emrah Özsoy ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Amarat’a ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca önceki dekanımız Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can’a da teşekkürü bir borç biliyorum. AACSB akreditasyon sürecinin fakültemizin araştırma, öğretim, toplumsal etki ve içselleştirme alanlarındaki dönüşümüne sağladığı katkıların diğer fakültemizin için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Fakültemizin eğitim ve yönetsel süreçlerindeki yakaladığı bu yüksek standart, bizi ülkemizdeki rakip işletme fakültelerinden ayrıştırmıştır ve artık bizi niteliği tescil edilmiş uluslararası alanda tanınan bir fakülte haline getirmiştir.”

"Dünyada Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin sahip olduğu akreditasyona sahip olduk"

Sakarya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hamza Al da akreditasyonun alınması üzerine yaptığı açıklamada “Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen üniversitemizin önemli fakültelerinden biri olan İşletme Fakültemizin AACSB International tarafından akredite edilmesi oldukça sevindiricidir. Dünyada lisans ve lisansüstü işletme programları sunan kurumların sadece yüzde 5’i AACSB işletme akreditasyonunu alabildi. Böylece Sakarya Üniversitesi Dünyada Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin sahip olduğu akreditasyona, Türkiye’de 1 devlet üniversitesi sahipti. 2. biz olduk. Fakültemizin tüm çalışanlarını kutluyorum” dedi.

ACSB International Hakkında;

AACSB International (AACSB), gelecek nesillerin büyük liderlerini yetiştirmek için eğitimcileri, öğrencileri ve iş dünyasını bir araya getiren dünyanın en büyük işletme eğitimi birliğidir. AACSB, 100'den fazla ülke ve bölgedeki varlığıyla; katılımı teşvik etmekte, inovasyonu hızlandırmakta ve işletme eğitiminde etkiyi artırmaktadır.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin akreditasyon yolcuğunu incelemek için https://aacsb.sakarya.edu.tr/ ziyaret edilebilir.