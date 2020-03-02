İlkbaharın gelişini müjdeleyen çiğdemlerin açmasıyla sarıya bezenen 1300 metre yükseklikteki Barlı Yaylası, ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı.

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Seyfullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahırlı'ya 9 kilometre uzaklıktaki yaylanın her yıl mart ayında açan sarı ve mor çiğdemlerle harika görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Doğaseverleri yaylaya davet eden Güler, çiğdemlerin harika olduğunu, her yıl bu çiçekleri görmek ve fotoğraflarını çekmek için Barlı'ya geldiğini ifade etti.