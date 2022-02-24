Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarboğa ve Çayır köyü yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’un Erfelek ilçesinde yağmur yağışı sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sarboğa ve Çayır köyü yolu ulaşıma açıldı.
Sinop’un Erfelek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Heyelan nedeniyle Sarboğa ve Çayır köyü mevkiindeki yol ulaşıma kapandı.
Yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolda Orman Bölge Müdürlüğü yol açma çalışmalarını tamamlayarak tekrar trafiğe açtı.
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