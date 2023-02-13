Belediyeden yapılan açıklamada, ilk yardımın hayat kurtaracağı vurgulanarak, talep üzerine açılan kursa Belediye Çözüm Masası ve Kırkpınar Kültür Merkezi'nden kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

İlk yardım kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimlerin sunulacağı aktarılan açıklamada, "İlk yardım eğitiminin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve bilinçsiz uygulamaların sona erdirilmesini amaçlıyoruz. Eğitimlerimizin ardından kurs katılımcıları 'İlk Yardım Kursu Katılım Belgesi' almaya hak kazanacaklardır. Kursumuza katılmak isteyenlerin ilgili merkezlerimizdeki formları doldurarak başvuruda bulunmaları gerekiyor." bilgisi paylaşıldı.