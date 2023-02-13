İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde polis arama kurtarma ekibi 11, sualtı grup amirliği ekibi 2, bomba imha ekipleri de 5 kişinin enkazdan kurtarılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere 391 personel ve 75 aracın bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremzedeler için 1029 koli giyim, gıda, temizlik, hijyen malzemesi, su, bebek maması, bebek bezi, 5 bin kumanya gönderildi. Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere zırhlı konteyner, mobil tuvalet, mobil jeneratör, 1942 arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme. çadır, kazma, hilti, demir makası, 1 tır ve 5 kamyon yardım deprem bölgesine gönderilmiştir. Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 konteyner yüklü 5 tır Hatay iline, 10 konteyner yüklü 5 tır Adıyaman iline gönderildi."