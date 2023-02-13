Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van polisi Malatya'da depremzede çocuklara moral veriyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'ya giden Van polisi, çocuklarla oyunlar oynayarak deprem psikolojisinden uzaklaşmalarına katkı sağlıyor.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Malatya'ya giden Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi polisleri, kentte asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki spor salonuna yerleştirilen depremzedelerin güvenliğini sağlayan polisler, depremzede çocuklarla futbol maçı yapıp oyunlar oynayarak yaşadıkları travmayı unutturmaya çalışıyor.
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