Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Özşeker depremde hayatını kaybetti
Kırklareli Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatma Önder Özşeker'in depremde hayatını kaybettiği bildirildi.
Üniversitenin internet sitesinde yapılan paylaşımda, Mimarlık Fakültesinde görevli Özşeker'in memleketi Adıyaman'da depremde hayatını kaybettiği belirtildi.
Paylaşımda, Özşeker'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Etiketler: Deprem Kırklareli
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