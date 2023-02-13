Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik psikososyal destek ekibi deprem bölgesine sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Uysal, bu yaranın Türk milletinin birlik ve beraberliği ile sarılacağını kaydetti.