Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nden psikososyal destek ekibi deprem bölgelerine gönderildi
Kırklareli'nden afet bölgelerine psikososyal destek ekibi gönderildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik psikososyal destek ekibi deprem bölgesine sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.
Uysal, bu yaranın Türk milletinin birlik ve beraberliği ile sarılacağını kaydetti.
Etiketler: Kırklareli Deprem
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