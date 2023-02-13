Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırma'daki meslek lisesinden temizlik malzemesi ve yakacak desteği
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Recep Gençer Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri deprem bölgesi için temizlik malzemeleri üretip yakacak odun hazırlayarak bölgeye gönderiyor.
Öğretmen ve öğrenciler, depremzedelerin ihtiyacı olan el sabunu, sıvı sabun, hijyen maddeleri, çamaşır suyu gibi ürünleri hazırlıyor.
Okul müdürü Aysun Karadayı "Acımız çok büyük. Biz de öğretmen ve öğrencilerimizle destek olmak istedik. Acil ihtiyaç olan odun, hijyen malzemesi ve temizlik malzemelerini depremzedeler için hazırladık ve gönderimi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
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