Öğretmen ve öğrenciler, depremzedelerin ihtiyacı olan el sabunu, sıvı sabun, hijyen maddeleri, çamaşır suyu gibi ürünleri hazırlıyor.

Okul müdürü Aysun Karadayı "Acımız çok büyük. Biz de öğretmen ve öğrencilerimizle destek olmak istedik. Acil ihtiyaç olan odun, hijyen malzemesi ve temizlik malzemelerini depremzedeler için hazırladık ve gönderimi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.