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Güncel
AA 15.09.2024 17:49

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 6 parça halinde 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü O.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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