Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'da Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipler, Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi
Operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınanlardan 4'ü, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı. 16 kişi ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Şanlıurfa
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