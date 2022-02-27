Ukrayna Devlet Başkanı...

"Halkın Hizmetkârı" dizisinde Vasiliy Goloborodko karakterine hayat verdi. Goloborodko tarih öğretmeniydi. Sistemi eleştiriyordu. Devlet başkanlığına adaylığını koydu ve seçildi.

Goloborodko'nun korumaları yoktu. Bisiklet kullanıyordu. Yolsuzlukla mücadele eden profil çizdi.

Ukraynalılar Goloborodko karakterini sevdi. Dizide yaşananların bir gün gerçeğe dönüşeceğini kimse bilemezdi.

Babası ekonomi enstitüsünde profesör.Annesi ise mühendis.

O da annesi ve babası gibi iyi eğitim aldı.Liseyi kolejde okudu.Tiyatroya merakı da bu dönemde başladı.Kryvy Rih Ekonomi Enstitüsü hukuk bölümüne girdi.

Ancak, komediye olan ilgisi ağır bastı."95 Kvartal" adlı komedi grubunu kurdu.

Kalemi güçlüydü. Gösterilerinde senaryoyu da kendisi yazdı. Çok sayıda televizyon programına çıktı. Zelenskiy artık Ukrayna'da tanınan sanatçılardan biriydi.

Seçilmeden önce Devlet Başkanı karakterini canlandırıyodu



"95 Kvartal" grubu, komedi dizilerine de imza attı.

"Veçernıy Kvartal" ülkenin en popüler programı oldu.Şovlarında siyasi ve sosyal konulara parmak bastı.

Zelenskiy, hiciv yeteneği sayesinde milyonların sevgisini kazandı.2015'de ise devlet başkanı karakteriyle seyircinin karşısına çıktı.Siyasete de bu dönemde iyice ısınmaya başladı.



Komedyenlikten Devlet Başkanlığına

2013'te Ukrayna halkı meydanlardaydı.İktidar karşıtı gösterilere katılanlar arasında Zelenskiy de vardı.

Rusya yanlısı güçlere karşı savaşan askerler için konser organize etti.Desteği bunlarla da sınırlı kalmadı."95 Kvartal" grubu Ukrayna ordusuna bağış da yaptı.Aslında Zelenskiy savaşsız çözümden yanaydı.

Öyle ki, Rusya ile diyalog kurulmasını dahi teklif etti.Onun bu çıkışı, halkta sempatiyle karşılık buldu.2017'de "Halkın Hizmetkarı" partisini kurmak için başvuru yaptı.

31 Mart 2018 tarihinde de partinin Adalet Bakanlığı'na kaydı yapıldı.

Her ne kadar parti kurulmuş olsa da 2019 başına kadar siyasi söylemi olmadı.



Oyların Yüzde 73'ünü alarak Devlet Başkanı oldu



Vladimir Zelensky aktif siyasete 2019 başında girdi. Yılbaşı gecesi çıktığı ekranda bu kez komedyenliğini konuşturmadı.

Devlet başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Aynı dakikalarda Devlet Başkanı Petro Poroşenko yeni yıl kutlamasıyla halka sesleniyordu.

Ertesi gün Ukrayna'da gündem, Zelenskiy'nin "adayım" açıklamasıydı.

"Halkın Hizmetkârı" partisi 21 Ocak'ta Zelenskiy'i aday gösterdi.

39 adayın olduğu devlet başkanlığı için yarış başladı.

Devlet başkanı dahil dokunulmazlıkların kaldırılması,yolsuzlukla mücadele, Zelenskiy'nin seçim vaatleri arasındaydı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine desteğini her fırsatta dile getiriyordu.

Ayrıca tek dönem başkanlık yapacağını söylüyordu.İlk turda salt çoğunluk sağlanamadı.

Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko ile yarıştı.

Vaatleri Ukrayna halkında karşılık buldu.Oyların yüzde 73'ünü alarak ipi göğüsledi. 41 yaşında bağımsız Ukrayna'nın 6'ncı Devlet Başkanı oldu.



Pandemi ülke ekonomisini vurdu

Zelenskiy 3 yılını yolsuzluk ve ekonomik sorunlarla mücadeleyle geçirdi.Ancak salgın Ukrayna ekonomisini de vurdu.

Çözüm için IMF ile anlaşma yoluna gitti.

Kurduğu kabinede de sorunlar yaşadı. Göreve geldikten 6 ay sonra büyük bölümünü değiştirdi.



SİHA satın aldı

Poroşenko döneminde Türkiye ile yapıcı ilişki kurulmuştu.O ilişki Zelenskiy ile iş birliğine dönüştü.

Zira Rusya'nın yasa dışı Kırım ilhakına karşı Ankara'nın tavrı netti.İlhakı tanımadı. Rusya ile sorunun diyalogla çözülmesinden yana oldu.

Siyasi tutukluların takas edilmesinde Türkiye kritik rol oynadı. Böylece iki ülke arasında güvene dayalı ilişki daha da geliştirildi. Savunma alanında da iş birliği yapıldı. Bu kapsamda Ukrayna sınır güvenliği için SİHA satın aldı.

Türkiye sorunun çözümü için devrede

Ve Rusya ile yaşanan gerilim.Özellikle Donbas'ta tansiyon hala yüksek.

Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor.

Rusya ise "NATO üyeliği kırmızı çizgimizdir" diyor.

Kuzeyinde savaş istemeyen Türkiye ise devrede.Sorunun diplomasiyle çözülmesinden yana.

Zelenskiy'nin ülkesini çatışmaya sokmadan sorunu çözüp, çözemeyeceği ise merak konusu.