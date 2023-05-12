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Güncel
AA 12.05.2023 14:03

Şanlıurfa'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım sezonunun başlamasıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla traktör sürücüleri uyarılarak reflektör dağıtıldı.

Şanlıurfa'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'nca traktörlerin karıştığı kazaların azaltılması ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla "reflektör tak, görünür ol" kampanyası kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siverek-Viranşehir kara yolu 1. kilometresinde yapılan uygulamada, sürücülere alınması gereken önlemler konularında bilgi veren Siverek Trafik Jandarma ekipleri, römorklara reflektör takıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz'in de katıldığı uygulamada sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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