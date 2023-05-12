Çok Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.05.2023 13:58

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheliler İ.Ü. ve M.P'nin, kent merkezinden Alaçam ilçesine uyuşturucu götüreceği bilgisini aldı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaya ilişkin araçtaki söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Osmaniye’de deprem konutları yapımı devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Altun: Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa diyeceğiz
14:52
DSİ, taşra teşkilatlarına 819 işçi alacak
14:48
Europol'ün, Balkanların en büyük uyuşturucu şebekesine operasyonunda 23 kişi yakalandı
14:49
TBMM'de yeni milletvekilleri için kayıt hazırlıkları başladı
14:57
İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
14:38
Almanya'daki silahlı saldırıda iki Türk işçiyi öldüren zanlı tutuklandı
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ